Corrado “Amo spingere e sfornare cross, ecco dove devo migliorare. Palermo top, Di Donato e Boscaglia…” (Di mercoledì 9 settembre 2020) La trafila nelle giovanili dell'Inter, l'esperienza positiva e formativa ad Arezzo, l'approdo in una piazza storica ed ambiziosa come Palermo.La carriera di Niccolò Corrado, estero mancino classe 2000, è ancora agli albori ma i presagi di tecnici e addetti ai lavori sono particolarmente promettenti in prospettiva futura. Il ragazzo, già nel giro dell' Under 19 azzurra, è stato il protagonista dell'odierna conferenza stampa dal ritiro di Petralia Sottana."In questi giorni ho sentito Di Donato che saluta tutti i tifosi palermitani ed è molto contento che io sia qui. Sono giovane e ancora magari un po’ acerbo, ma piano piano migliorerò sotto tutti gli aspetti, anche a livello caratteriale. A me piace molto spingere e mettere al centro tanti cross. ... Leggi su mediagol

