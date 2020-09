Coronavirus, l’Oms: “Raccomandiamo una quarantena di 14 giorni” (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’Oms “sta seguendo le discussioni” sull’accorciamento della quarantena per i contatti di chi è positivo al Covid-19, ma “difende la raccomandazione di una quarantena di 14 giorni per prevenire la trasmissione del virus”. Lo afferma all’Ansa l’ufficio europeo dell’Oms commentando l’ipotesi avanzata in Francia di ridurre il periodo a sette giorni. “Questa raccomandazione – aggiunge l’Organizzazione – è basata sui dati disponibili sul periodo di incubazione; in sostanza il periodo medio è di 4-5 giorni, con un limite superiore di 14 giorni”. L'articolo Coronavirus, l’Oms: “Raccomandiamo una quarantena di 14 giorni” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

