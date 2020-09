Continua a bruciare il Monte Erbano: “Fiamme che superano i 50 metri” – VIDEO (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti San Lorenzello (Bn) – “E’ un disastro”. E non ci sono parole diverse per esprimere quanto stia accadendo sul Monte Erbano. L’esclamazione è del vicesindaco di San Lorenzello, Alfredo Lavorgna. Un atto criminale, un caso, qualsiasi cosa sia, dal 7 di settembre le fiamme hanno messo in seria difficoltà i vigili del fuoco e in pericolo le abitazioni, specie quelle in località San Marco, che, però, non sono state toccate al momento. Canadair ed elicottero impegnati per domare un incendio che sta segnando la montagna per diversi chilometri: da Fontanavecchia fino al versante che affaccia su Cerreto Sannita. Un fronte di fuoco molto ampio, una scena apocalittica che lascia tanta amarezza. Chiesto l’intervento della politica, l’estate non può ... Leggi su anteprima24

