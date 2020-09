Colleferro, la madre dei fratelli Bianchi: 'Non giudicate i miei figli dalle foto' - La fidanzata di Gabriele: 'Se ha sbagliato dovrà pagare'... (Di mercoledì 9 settembre 2020) 'Se hanno sbagliato è giusto che paghino'. A dirlo tra le lacrime la madre dei fratelli Bianchi e la fidanzata del maggiore dei due, Gabriele. La 28enne Silvia Ladaga è incinta ed è stata travolta da ... Leggi su tgcom24.mediaset

repubblica : L'omicidio di Colleferro, la disperazione della madre di Willy: 'Il mio piccolo gigante voleva fare il cuoco' [di F… - Profilo3Marco : RT @Unomattina: '#Colleferro era una zona tranquilla ma da qualche tempo non era più così, sempre più spesso si sentiva parlare di aggressi… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @IlariaPaoletti1: Domanda provocatoria: se a #Colleferro fosse morto un ragazzo bianco, l'indignazione 'social', quella dei vip e quella… - infoitinterno : Willy, ucciso a Colleferro: parla la madre dei fratelli Bianchi - Simona14593913 : @colvieux @LucaBizzarri @mattiafeltri Minacce di morte e simili anche verso le famiglie dei 4 assolutamente no, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Colleferro madre

"Nessun genitore può sopportare un dolore simile". Sono le parole di Antonietta Di Tullio, madre di Gabriele e Marco Bianchi, i due fratelli arrestati, con altre due persone, per il brutale pestaggio ...ROMA. Restano in carcere le quattro persone arrestate per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso nel corso di una rissa la notte tra sabato e domenica. Il gip di Velletri ha convalidato l'arresto ...