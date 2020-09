Circle partecipa al progetto 5G-LOGINNOV (Di mercoledì 9 settembre 2020) (Teleborsa) – Circle, società quotata all’AIM e specializzata nell’automazione e digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, partecipa al progetto europeo 5G-LOGINNOV. Sviluppato all’interno del Programma Horizon 2020, il progetto esplora le opportunità per i porti derivanti dall’utilizzo della tecnologia 5G, proponendo un framework strategico innovativo. Più in particolare, il progetto include una nuova generazione di terminal 5G perla Mobilità Connessa e Automatizzata (CAM), nuovi tipi di dispositivi Internet of Things-5G, data analytics, gestione del traffico di ultima generazione e sottoinsiemi di funzioni emergenti di reti 5G, a beneficio delle aree portuali e delle città-porto per ... Leggi su quifinanza

Mess_Marittimo : Opportunità per i porti dalla tecnologia #5G @circletouch - VitodeCeglia : #Tecnologia5G nei porti, CIRCLE partecipa al progetto europeo 5G-LOGINNOV - ferpress : #Circle: partecipa al progetto 5G-LOGINNOV, che esplora le opportunità per i #porti derivanti dalla tecnologia #5G… - BJLiguria : Circle partecipa al progetto 5G-Loginnov - -

Ultime Notizie dalla rete : Circle partecipa Circle partecipa al progetto 5G-LOGINNOV Teleborsa Circle partecipa al progetto 5G-LOGINNOV

(Teleborsa) - Circle, società quotata all'AIM e specializzata nell'automazione e digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, partecipa al progetto europeo 5G-LOGINNOV. Svilupp ...

Circle: partecipa al progetto 5G-LOGINNOV, che esplora le opportunità per i porti derivanti dalla tecnologia 5G

(FERPRESS) – Circle S.p.A., (“Circle”), società a capo dell’omonimo Gruppo specializzata nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni di automazione e per la digitalizzazione dei settori po ...

(Teleborsa) - Circle, società quotata all'AIM e specializzata nell'automazione e digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, partecipa al progetto europeo 5G-LOGINNOV. Svilupp ...(FERPRESS) – Circle S.p.A., (“Circle”), società a capo dell’omonimo Gruppo specializzata nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni di automazione e per la digitalizzazione dei settori po ...