Chi l’ha visto, anticipazioni 9 settembre – I casi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Chi l’ha visto ritorna con la prima puntata della nuova edizione nella prima serata di Rai 3 di oggi, 9 settembre 2020. Federica Sciarelli sarà di nuovo alla guida del programma di cronaca e seguirà da vicino tutti i casi più importanti di questo periodo. Le anticipazioni di Chi l’ha visto ci parlano del caso del piccolo Gioele, il bimbo di appena 4 anni scomparso nella provincia di Messina e ritrovato morto alcuni giorni più tardi. Sono ancora molti i punti interrogativi che riguardano l’oscura vicenda. Chi l’ha visto, anticipazioni 9 settembre Era il 3 agosto quando il padre di Gioele ha lanciato l’allarme: il bambino di 4 anni e la madre Viviana Parisi erano scomparsi nel nulla. Dopo oltre 15 ... Leggi su giornal

carlosibilia : Ci tagliamo da sempre gli stipendi e abbiamo lavorato per mantenere le promesse fatte a chi ci ha sostenuto, anche… - davidealgebris : Rispetto chi ha idee forti / principi e per questi si batte. ConteBalle è l'opposto. Rappresenta il Nulla che prima… - matteorenzi : Oggi a Firenze per dare un messaggio chiaro: chi non vuole votare leghista ma non vuole nemmeno l’alleanza strategi… - Cambiacasacca : Quindi in america la pola ha sparato più volte a un tredicenne autistico che aveva una crisi di panico, perché non… - FArbitrio : RT @CarloneDaniela: L''ORGOGLIO5? di Ale Di Battista: I Candidati del Movimento non si presenteranno mai con un omaggio a qualche giorno d… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’ha Caserta, SUMMER CONCERT: Itinerari musicali in Terra di Lavoro l'eco di caserta