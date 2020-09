Chi ha scaricato Immuni? Numeri impietosi soprattutto a sud (Di mercoledì 9 settembre 2020) A contare chi ha scaricato Immuni non si fa tanta fatica. La diffusione dello strumento di tracciamento per la prevenzione dei contagi da Covid-19 è stata tutt’altro che capillare. Da nord a sud, la percentuale di download sul numero totale di cittadini residenti è davvero bassa ma lo è soprattutto nel meridione dove il tool non ha fatto tanti proseliti e resta davvero estraneo a molti. Il Sole24ore ha appena pubblicato la mappa visibile in apertura articolo e i Numeri deludenti sono quelli visibili e associati alle singole regioni. Solo nella provincia autonoma di Bolzano, si supera la percentuale del 15% di download dell’app. Molte regioni del nord si assestano intorno al 10% di diffusione dello strumento con il 10,7 del Veneto, il 10,8 della Lombardia, il 9.4% del Piemonte. Fanno ... Leggi su optimagazine

