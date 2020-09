Carraro: “Juve società straordinaria, ma gli scudetti sono 36” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Franco Carraro, ex presidente della FIGC, è intervenuto a Radio Kiss Kiss dove ha rilasciato alcune dichiarazioni sul numero di scudetti della Juventus. sono 36, punto e basta. La Juventus è una società straordinaria, ma ha fatto un film tutto suo. Non ci sono solo le sentenze, ma anche una decisione del tribunale. La federazione e il club hanno fatto una transazione, diminuendo la pena contro i bianconeri perché l’hanno accettata senza fare ricorso al Tar e al Consiglio di Stato come avrebbero potuto fare. La sentenza è arrivata dopo un accordo coi legali della Juve, il resto sono tutte chiacchiere. Rispetto Agnelli, ma sbaglia se dice che gli scudetti sono 36. L'articolo Carraro: “Juve ... Leggi su ilnapolista

