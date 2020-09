Belen in lacrime per Santiago: “Si è fatto già grande” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Belen ha un rapporto bellissimo con suo figlio Santiago, è al centro dei suoi pensieri, sempre. E quella che vediamo sulle storie di Instagram è una mamma dolcissima e vulnerabile Santiago sta per scendere dalla macchina e saluta la mamma con un bacio: e Belen ha la voce rotta dall’emozione ed appena vede allontanarsi il suo angioletto castano scoppia in lacrime. Belen è dolce, commovente e soprattutto vera Articolo completo: Belen in lacrime per Santiago: “Si è fatto già grande” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Ultime Notizie dalla rete : Belen lacrime Belen in lacrime per Santiago: “Si è fatto già grande” SoloDonna Belen Rodriguez strega Matteo Bocelli: serata a Capri

Matteo Bocelli, figlio di Andrea, sarebbe rimasto stregato da Belen Rodriguez durante una serata a Capri. A svelarlo è Novella 2000 secondo cui l’artista avrebbe conosciuto la showgirl argentina in va ...

Francesco Totti, la figlia Chanel finisce in prima pagina. È bufera su twitter

La figlia di Francesco Totti, Chanel, finisce in prima pagina, è bufera. Non è piaciuta su twitter la nuova copertina del settimanale Gente che ha pubblicato le foto di Francesco Totti con la figlia p ...

Matteo Bocelli, figlio di Andrea, sarebbe rimasto stregato da Belen Rodriguez durante una serata a Capri. A svelarlo è Novella 2000 secondo cui l’artista avrebbe conosciuto la showgirl argentina in va ...La figlia di Francesco Totti, Chanel, finisce in prima pagina, è bufera. Non è piaciuta su twitter la nuova copertina del settimanale Gente che ha pubblicato le foto di Francesco Totti con la figlia p ...