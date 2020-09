Atletica, Yupun Abeykoo registra un 10.16 nei 100m di Dessau (Di mercoledì 9 settembre 2020) In crescita Yupun Abeykoo, portacolori dell’Atletica Futura Roma Yupun Abeykoon. Il 25enne dello Sri Lanka in quel di Dessau (Germania) ha corso i 100 metri in un notevole 10”16 (+0.4) vincendo la finale di fronte al capolista europeo stagionale, il tedesco Deniz Almas (10.18). In batteria sembra già in palla, ottenendo un 10”23, prima di ottenere un risultato che va ben oltre le aspettative. Non solo primato personale per il cingalese, ma anche record nazionale per un atleta che si è migliorato con l’avanzare delle competizioni: era già parso in rampa di lancio con il 10.29 ventoso di Latina e il 10”32 di Rieti. Leggi su sportface

Abeykoon, che fucilata! Battuto il leader europeo dei 100 a Dessau e NR!

