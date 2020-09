Addio a Amos Luzzatto già presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un pezzo di storia che se ne va: è morto a Venezia all'età di 92 anni Amos Luzzatto. Dal 1998 al 2006 è stato presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. "Con Amos Luzzatto scompare un ... Leggi su globalist

09 settembre 2020 È morto a 92 anni Amos Luzzatto, ex presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, oltre che scrittore, docente universitario e studioso. "Con Amos Luzzatto scompare un lea ...“Non fare agli altri ciò che non vorresti per te. Tutto il resto è commento. Va’ e studia’”. Questa frase di Hillel, maestro della Mishnah ebraica vissuto ai tempi di Erode il Grande, Amos Luzzatto l’ ...