Venezia, Molinaro: «La salvezza dell’anno scorso come la Champions» (Di martedì 8 settembre 2020) Cristian Molinaro ha parlato della stagione passata e futura del Venezia Cristian Molinaro, laterale mancino del Venezia, dopo il rinnovo con il club neroverde ha parlato in conferenza stampa in vista della nuova stagione. «Non è stata un’annata facile per me sotto il profilo degli infortuni, ma volevo assolutamente dimostrare di stare sul pezzo e di restare sulla cresta del mondo. È stato naturale mettermi a disposizione e cercare di dare il mio contributo. È ovvio che bisogna poi vedere ai nastri di partenza come le squadre si saranno mosse, ma noi abbiamo una continuità importante sia tecnica che dirigenziale, visto che Mattia e Paolo conoscono benissimo il club e l’ambiente. Il gruppo dello scorso anno è stato in gran parte e ... Leggi su calcionews24

