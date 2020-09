UFFICIALE Atletico Madrid, Carrasco riscattato dal Dalian (Di martedì 8 settembre 2020) L’Atletico Madrid ha riscattato Ferreira Carrasco dal Dalian Yifang L’Atletico Madrid ha comunicato di aver riscattato Yannick Ferreira Carrasco dal Dalian Yifang. Dopo aver prelevato in prestito a gennaio l’esterno belga, i Colchoneros hanno esercitato il diritto di riscatto dal club cinese. Ferreira Carrasco ha così firmato un contratto che lo legherà all’Atletico Madrid fino a giugno 2024. Termina così l’avventura del calciatore nella Chinese Super League. 📝 ¡@CarrascoY21 ya es rojiblanco! ⚡ 🇧🇪 El internacional belga firma con nuestro ... Leggi su calcionews24

La giornata di domenica 6 settembreha segnato l’esordio della Triatletica Mondovì in una competizione ufficiale, in occasione del 25° Triathlon Internazionale di Mergozzo distanza media. Cinque i port ...Carrasco torna all'Atletico Madrid, dopo la sua avventura in Cina, nella fila del Dalian Yifang. Lo ha comunicato lo stesso club spagnolo Adesso è ufficiale, Yannick Carrasco torna a titolo definitivo ...