Senza Metropoliz non è la mia città (Di martedì 8 settembre 2020) L’intreccio di relazioni, lo scambio culturale e la sperimentazione sociale che da oltre 10 anni animano l’ex fabbrica Fiorucci in via Prenestina 913, trasformandola nel bene pubblico Metropoliz- la nostra città meticcia- non possono essere sacrificati in nome e a vantaggio della proprietà privata. Per questo intendiamo chiamare con decisione chi, in questi anni, ha sostenuto e attraversato a vario titolo questa esperienza a una corresponsabilità collettiva per fermare l’ingranaggio dello sgombero, messo in moto dalla fredda macchina burocratica del … Continua L'articolo Senza Metropoliz non è la mia città proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

La campagna per salvare la "città meticcia" dallo sgombero

“Io abito in un museo. Proteggi la città meticcia”. La scritta bianca, in corsivo, appare in sovrimpressione su immagini con i volti di bambini. Uno scatto al giorno. L’hashtag che ne accompagna la p ...

Occupazioni, dai bambini di Metropoliz la campagna per salvare la "città meticcia" dallo sgombero

