Scuola, Conte: “Entro ottobre banchi nuovi in tutte le classi” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 8 set. (Adnkronos) – dall’inviato Antonio AtteL’esordio di Giuseppe Conte in casa del Pd convince i militanti dem. Ospite per la prima volta della Festa dell’Unità, a Modena il presidente del Consiglio viene salutato dall’applauso (timido all’inizio, poi sempre più scrosciante) dei simpatizzanti democratici. Sono parole al miele quelle che il premier riserva al segretario di una delle due principali forze politiche che sostengono il suo esecutivo: “Con Nicola Zingaretti ci sentiamo spesso. Non ha mai avuto uno screzio, è una persona molto leale e schietta, non abbiamo mai avuto incomprensioni”. Il pubblico che gremisce l’area palco della kermesse (pur nel rispetto del distanziamento sociale) si accende quando Conte parla di Scuola, tema a cui il capo ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #Scuola il premier Conte: 'Entro ottobre tutti i banchi'. E sul Mes: 'Se necessario proporrò soluzione alle Camere'… - LegaSalvini : ?? Conte che difende Azzolina manca di rispetto a 8 milioni di studenti e di famiglie, a un milione di insegnanti (f… - SkyTG24 : Coronavirus, Conte sulla scuola: entro ottobre tutti banchi nuovi - Chilhon2016Lap : RT @SkyTG24: Coronavirus, Conte sulla scuola: entro ottobre tutti banchi nuovi - Federic98234963 : RT @Corriere: Scuola, Conte: «Superata la maggior parte delle criticità, fiducia nella ministra» -