Roma, brutte notizie per Zaniolo: l'esito degli esami dopo l'infortunio in Nazionale (Di martedì 8 settembre 2020) Gli esami strumentali effettuati da Zaniolo hanno confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro Leggi su 90min

MarioGiunta : Brutte notizie per la Roma. Confermata la rottura del legamento crociato sinistro per Zaniolo. Si opera domani! In… - LucyMazza01 : RT @MarioGiunta: Brutte notizie per la Roma. Confermata la rottura del legamento crociato sinistro per Zaniolo. Si opera domani! In bocca a… - la_rossonera : Brutte notizie per la Roma e la Nazionale italiana: Nicolò Zaniolo si è rotto il crociato e domani sarà operato Buo… - totti561 : RT @MarioGiunta: Brutte notizie per la Roma. Confermata la rottura del legamento crociato sinistro per Zaniolo. Si opera domani! In bocca a… - crispaol : RT @MarioGiunta: Brutte notizie per la Roma. Confermata la rottura del legamento crociato sinistro per Zaniolo. Si opera domani! In bocca a… -