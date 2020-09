Olanda-Italia scalda i tifosi: oltre 6 mln di spettatori in Tv (Di martedì 8 settembre 2020) Olanda Italia spettatori – Buona la seconda per l’Italia di Roberto Mancini, che ad Amsterdam ha la meglio sull’Olanda padrona di casa e conquista tre punti fondamentali per la fase a gironi della UEFA Nations League. Gli Azzurri si trovano attualmente al primo posto dopo aver conquistato quattro punti in due incontri e si riscattano … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

OfficialASRoma : L’#ASRoma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia… - pisto_gol : Ola-Ita 0:1 Con un gol di Barella-uno dei migliori- l’Italia batte l’Olanda sul suo terreno: quello del gioco. La… - Inter : ??? | NAZIONALI #Barella in gol in #OlandaItalia! ?????? 90' anche per @ddambrosio ?? - _granadato : RT @OfficialASRoma: L’#ASRoma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia. N… - terryvale : RT @LAVonlus: Governo olandese anticipa di 3 anni stop allevamenti visoni: dal 2021 saranno chiusi definitivamente. Effetto diffusione #Cov… -