Moto Gp, Melandri: "Per un italiano correre a Misano vuol dire tantissimo"

Moto Gp, Melandri: "Per un italiano correre a Misano vuol dire tantissimo"

Cresce l'adrenalina mentre Marco Melandri si prepara per la gara di Misano. Per lui correre il Gran Premio di casa vuol dire tanta pressione, ma anche una spinta in più.

Marco Melandri pensa al ritiro. Di nuovo

Marco Melandri pensa di nuovo al ritiro? Sembrerebbe di si, almeno a giudicare dalle indiscrezioni che giungono fin qui. Secondo quanto riportato da Corsedimoto, il ravennate si è preso qualche giorno ...

