Milan, per Bakayoko c'è anche la concorrenza del Crystal Palace (Di martedì 8 settembre 2020) Calciomercato Milan: su Bakayoko ci sarebbe anche l'interesse del Crystal Palace Il Milan continua a trattare con il Chelsea per Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese è stato individuato come rinforzo principale per la linea mediana dei rossoneri. Al momento, però, la trattativa sarebbe in stand-by. E proprio in questa fase di stallo, come riportato dal Daily Telegraph, potrebbe inserirsi il Crystal Palace. anche le Eagles sono interessate a Bakayoko e potrebbero beffare il Milan se la trattativa non dovesse avere una scossa importante.

AntoVitiello : Il rallentamento per #Bakayoko (causa richiesta eccessiva del #Chelsea sul riscatto), porta il #Milan a guardare di… - AntoVitiello : L'AC #Milan è lieto di annunciare la nomina di Pier Donato #Vercellone come nuovo Chief Communications Officer del… - AntoVitiello : A Casa Milan gli intermediari di Vitalij Mykolenko e Vladyslav Supryaga della Dinamo per parlarne con la dirigenza - maldiniforever3 : RT @AntoVitiello: Il #Milan è alla ricerca di un secondo portiere ed è arrivato ora in sede l'agente Giuseppe Riso per parlare con la dirig… - HCE__ : RT @AntoVitiello: Il #Milan è alla ricerca di un secondo portiere ed è arrivato ora in sede l'agente Giuseppe Riso per parlare con la dirig… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan per Mercato: Inter, visite mediche e firma per Kolarov. La Roma saluta Schick

ROMA – Ore calde per l’Inter che verrà. Aleksandar Kolarov questa mattina completerà le visite mediche di rito presso l’Istituto Humanitas di Rozzano e nel pomeriggio firmerà il contratto che lo leghe ...

UFFICIALE - Calciomercato Crotone, preso Cigarini: il comunicato

"Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Cigarini. Nato a Montecchio Emilia in provincia di Reggio Emilia il 20 giugno ...

