Meteo peggiora da giovedì: TEMPORALI in arrivo, VORTICE prova a sfondare (Di martedì 8 settembre 2020) L’Italia è alle prese con una fase Meteo interlocutoria, che ha visto un generale miglioramento al seguito della perturbazione intervenuta ad inizio settimana. Le temperature si confermano generalmente superiori alla media, ancora tipicamente estive. Il fronte, dopo aver portato maltempo sul Nord Italia, è scivolato verso le Baleari dove si è imperniato attorno ad un VORTICE in quota. In questo frangente l’anticiclone si è rinforzato lungo la nostra Penisola, anche se le regioni più occidentali sono lambite dalle propaggini instabili del VORTICE mediterraneo. Questo scenario andrà avanti ancora per alcuni giorni, con l’Italia che risulterà nel pieno della contesa fra il forte anticiclone e il minimo di pressione: quest’ultimo cercherà di ... Leggi su meteogiornale

GazzettinoL : Zingaretti, se la situazione peggiora, inutile Pd al governo Maltempo in Liguria una tromba d’aria che si è abbatt… - CorriereQ : METEO oggi, domenica 6 Settembre. Peggiora, in arrivo TEMPORALI anche forti - infoitinterno : Previsioni meteo: tra caldo settembrino e forti temporali, peggiora da domani! - InMeteo : NEWS: Previsioni meteo: tra caldo settembrino e forti temporali, peggiora da domani! - ilmeteoit : #Meteo #DIRETTA #VIDEO by #SKY-Tg24: #Sara #Brusco, #Domenica sera #PEGGIORA con una nuova #PERTURBAZIONE -