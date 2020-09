Mediazione familiare: un aiuto per separarsi 'con equilibrio' (Di martedì 8 settembre 2020) Le dieci regole da non osservare per evitare la fine di un amore 4 settembre 2020 Cinque buoni motivi per non separarsi: lo dicono i professionisti del divorzio 3 settembre 2020 Dieci regole per ... Leggi su today

Aspetti procedurali

Si è già detto del dovere del giudice di ascoltare il minore e favorire, il più possibile, il ricorso alla mediazione familiare, nonché del potere di assumere, su impulso di parte oppure d'ufficio, ...

Figli travolti da liti dei genitori: giudice può affidarli ai servizi sociali?

la misura dell’affidamento c.d. etero-familiare, che il Giudice della separazione Vi ha prospettato, come extrema ratio, a tutela dei due minori, rientra nell’ambito dei poteri a lui attribuiti dall’a ...

