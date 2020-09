Lombardia, M5s consegna scatoloni per ogni membro della Giunta Fontana: “Andate a casa”. Uno anche per Baffi (Italia viva) (Di martedì 8 settembre 2020) Nel corso del dibattito sulla sfiducia ad Attilio Fontana, iniziata questa mattina in Consiglio regionale, il M5s ha portato in Aula alcuni scatoloni da trasloco, ognuno etichettato con il nome di un assessore regionale e del presidente, per protestare sulla gestione dell’emergenza Covid. Uno scatolone è stato consegnato anche alla consigliera di Italia viva, Patrizia Baffi, protagonista di un duro attacco contro la mozione sottoscritta dal resto delle opposizioni. Per il capogruppo Massimo De Rosa, “nell’interesse dei lombardi, Fontana, i suoi assessori e questa maggioranza devono andare a casa. Hanno dato prova per mesi di incompetenza e incapacità; non sono assolutamente in grado di gestire la nuova fase di pandemia e ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Lombardia, M5s consegna scatoloni per ogni membro della Giunta Fontana: “Andate a casa”. Uno anche per Baffi (Itali… - Maxdero : Nell’interesse dei lombardi, #Fontana, i suoi Assessori e questa maggioranza devono andare a casa. Hanno dato prov… - AntonioDiBari85 : RT @fattoquotidiano: Lombardia, M5s consegna scatoloni per ogni membro della Giunta Fontana: “Andate a casa”. Uno anche per Baffi (Italia v… - CretellaRoberta : RT @fattoquotidiano: Lombardia, M5s consegna scatoloni per ogni membro della Giunta Fontana: “Andate a casa”. Uno anche per Baffi (Italia v… - Noovyis : (Lombardia, M5s consegna scatoloni per ogni membro della Giunta Fontana: “Andate a casa”. Uno anche per Baffi (Ital… -