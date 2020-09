L'addio a Willy Monteiro di Ermal Meta: "Forse ti occuperai dei bambini scomparsi in mare, degli invisibili" (Di martedì 8 settembre 2020) Ermal Meta ha voluto dire addio a Willy Monteiro Duarte, vittima dell'omicidio di Colleferro, con un post sui social in cui si immagina il suo arrivo in Paradiso. Ermal Meta ha dedicato un commovente post su Facebook a Willy Monteiro: il cantante di origini albanesi si è immaginato l'arrivo del ragazzo in Paradiso e ha scritto "Non c'è nessun pericolo per te adesso Willy, ma noi siamo ancora in pericolo". Ermal Meta ha messo la sua penna al servizio di Willy Monteiro Duarte per salutarlo dalla vita terrena dal quale è stato strappato la notte tra il 5 e 6 settembre, ucciso da 5 persone a Colleferro. Il vincitore dell'edizione 2018 ... Leggi su movieplayer

riotta : Addio Willy. Non ti abbiamo dato pace ti daremo almeno giustizia - MB_theSenior3 : Il 'capitano' così attento alla sicurezza, oggi a #Pistoia ha fatto menzione del fattaccio di #Colleferro? Rip… - Sere_Ish : L’omaggio degli artisti a Willy, il ragazzino massacrato a morte al branco - Federic53678779 : Le parole di Ermal fanno commuovere e riflettere che siano per te Willy ovunque tu sia una coperta per proteggerti… - Elena7741072863 : @MetaErmal Io spero che paghino tutto il male che hanno fatto Ermal, tutta la violenza che hanno usato gli si ritor… -

Ultime Notizie dalla rete : addio Willy Addio Willy, ucciso per altruismo. Il vescovo: siamo tutti corresponsabili Avvenire L'addio a Willy Monteiro di Ermal Meta: "Forse ti occuperai dei bambini scomparsi in mare, degli invisibili"

Ermal Meta ha voluto dire addio a Willy Monteiro Duarte, vittima dell'omicidio di Colleferro, con un post sui social in cui si immagina il suo arrivo in Paradiso. NOTIZIA di PATRIZIO MARINO — 08/09/20 ...

Willy Monteiro, il saluto degli artisti sui social: «No all'odio razzista»

C'è poi il messaggio di Emma Marrone: «La violenza cresce e si insidia piano piano.. Prima con le parole alle quali ormai solo in pochissimi danno il giusto peso. Eh si le parole sono importanti,da es ...

Ermal Meta ha voluto dire addio a Willy Monteiro Duarte, vittima dell'omicidio di Colleferro, con un post sui social in cui si immagina il suo arrivo in Paradiso. NOTIZIA di PATRIZIO MARINO — 08/09/20 ...C'è poi il messaggio di Emma Marrone: «La violenza cresce e si insidia piano piano.. Prima con le parole alle quali ormai solo in pochissimi danno il giusto peso. Eh si le parole sono importanti,da es ...