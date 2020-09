Kiwi a rischio: gruppo di lavoro tecnico scientifico per comprendere le cause della moria (Di martedì 8 settembre 2020) Nella prossima riunione del Comitato Fitosanitario Nazionale, che si terrà nel mese di settembre, saranno esaminati gli ultimi aggiornamenti e verrà istituito uno specifico gruppo di lavoro tecnico-scientifico al fine di coordinare le attività di ricerca, definire le linee guida per la gestione della moria del Kiwi, sulla base dei risultati emersi dalle attività di indagine tenutosi sui territori colpiti, e verificare le condizioni per individuare eventuali interventi mirati sul settore. A renderlo noto è il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Giuseppe L’Abbate, nel corso di una interrogazione parlamentare in Commissione Agricoltura al Senato. La sindrome della moria del ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Kiwi rischio Produzione del kiwi a rischio, servono soluzioni immediate latinaoggi.eu Vendemmia Veneto, appello di Coldiretti: «Prorogare permessi di soggiorno»

«E’ indispensabile prorogare al 31 dicembre 2020 tutti i permessi di soggiorno ai lavoratori stagionali extracomunitari già presenti in Italia per salvare la vendemmia, la raccolta di mele, pere e kiw ...

Maltempo: Coldiretti, colpite da mele Trentino a kiwi Veneto (3)

Roma, 30 ago 10:30 - (Agenzia Nova) - Siamo di fronte - continua la Coldiretti - alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con grandine di mag ...

«E’ indispensabile prorogare al 31 dicembre 2020 tutti i permessi di soggiorno ai lavoratori stagionali extracomunitari già presenti in Italia per salvare la vendemmia, la raccolta di mele, pere e kiw ...Roma, 30 ago 10:30 - (Agenzia Nova) - Siamo di fronte - continua la Coldiretti - alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con grandine di mag ...