Juventus, Cobolli Gigli: “Cessione Dybala? Sarebbe scelta disperata per…” (Di martedì 8 settembre 2020) Paulo Dybala: rinnovo sì, rinnovo no? E’ una questione spinosa per la Juventus, che starebbe tentando di risolvere al più presto. La situazione è sempre la stessa, anche se nelle ultime ore parrebbe muoversi qualcosa. La società garantirebbe alla Joya massimo 10 milioni di euro a stagione, ma lui ne vorrebbe 15, cifra che i bianconeri non potrebbero permettergli. Nonostante le rassicurazioni delle scorse settimane da parte del suo agente, il rinnovo di Dybala stenterebbe ancora ad arrivare. Le richieste dell’argentino starebbero innervosendo la Juventus che potrebbe anche decidere di metterlo sul mercato. Di certo, il prezzo del cartellino non dovrebbe essere inferiore ai 90 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Juventus, in Nazionale brilla l'obiettivo Locatelli, ... Leggi su tuttojuve24

