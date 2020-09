Infortunio Zaniolo, il professor Tranquilli: «Nessun legame col precedente ko» (Di martedì 8 settembre 2020) Carlo Tranquilli, specialista in medicina dello sport, ex medico della nazionale Under 21, ha parlato dell’Infortunio di Zaniolo Carlo Tranquilli, specialista in medicina dello sport ed ex medico della nazionale Under 21, ha parlato all’ANSA dell’Infortunio di Nicolò Zaniolo. Infortunio – «C’è un numero considerevole di calciatori che sono già stati operati e poi sono incappati in un altro Infortunio. I tempi di recupero, però, non c’entrano, perché i protocolli ormai sono standardizzati. L’unica spiegazione è legata al caso: chi ha subito un trauma una prima volta, può subirlo anche una seconda volta. Non credo ci sia una correlazione diretta con ... Leggi su calcionews24

