Il tempo sospeso di Hong Kong (Di martedì 8 settembre 2020) Pechino cerca di cancellare ogni traccia delle proteste passate, mentre molti militanti fuggono per non sparire nel nulla. Qualcuno però continua a manifestare sfidando le autorità cinesi. Leggi Leggi su internazionale

Firenze – 8 settembre 2020 – L’Homme Armé presenta FloReMus 2020: Rinascimento Musicale a Firenze (… dopo il tempo sospeso) – Da sabato 12 a mercoledì 16 settembre 2020 – Programma e calendario degli ...

Cento anni fa le barricate di San Giacomo: cronaca di una rivolta popolare antifascista

Il 10 settembre 1920 dopo giorni di scontri l’esercito spalleggiato dagli squadristi aprì il fuoco contro gli abitanti del rione TRIESTE a nuova tattica di aggressione politica usata dai fascisti div ...

