Ghoulam verso l'addio, piace al Wolverhampton. Il Napoli ha già individuato il sostituto (Di martedì 8 settembre 2020) Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, potrebbe proseguire altrove la sua carriera. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno individuato il sostituto. Leggi su 90min

Andrea_Tercig : News #Calciomercato : il @sscnapoli vuole cedere @GhoulamFaouzi . L'ingaggio però spaventa le pretendenti. - Zielinskiano : @GianForzaNapol1 Ghoulam, secondo me, deve andare via, si avvia verso i 30 anni ed hai rinnovato il contratto al ma… - Paroladeltifoso : Napoli, asse caldo con l’Inghilterra: Sokratis in entrata, Ghoulam verso il Wolverhampton - news24_napoli : Ghoulam, Mendes prova la cessione verso la Premier League #Napoli - cn1926it : #Ghoulam verso un nuovo inizio: trattativa avviata col #Wolverhampton - CdS -

Ultime Notizie dalla rete : Ghoulam verso Ghoulam verso l'addio, piace al Wolverhampton. Il Napoli ha già individuato il sostituto 90min Calciomercato Napoli, Koulibaly verso il Manchester City: Denayer tra i possibili sostituti

Le ultime notizie dell’8 settembre sui movimenti di mercato del Napoli con acquisti e cessioni in diretta. Le news che arrivano in tempo reale raccontano del rilancio dall’Inghilterra per Koulibaly ch ...

Clamoroso Ghoulam, nell'ultima stagione ha guadagnato 12 milioni tra stipendio e bonus!

Come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport l'algerino nell'ultima stagione avrebbe guadagnato una montagna di soldi. Il Napoli sta lavorando ad alcune importanti cessioni. Come riferis ...

Le ultime notizie dell’8 settembre sui movimenti di mercato del Napoli con acquisti e cessioni in diretta. Le news che arrivano in tempo reale raccontano del rilancio dall’Inghilterra per Koulibaly ch ...Come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport l'algerino nell'ultima stagione avrebbe guadagnato una montagna di soldi. Il Napoli sta lavorando ad alcune importanti cessioni. Come riferis ...