GAZZETTA – L’Italia vince in Olanda, ma paga il prezzo dell’infortunio di Nicolò Zaniolo (Di martedì 8 settembre 2020) L’Italia supera l’Olanda alla Johan Cruijff ArenA, in Nations League: decisivo il goal di Nicolò Barella in chiusura di primo tempo, ma la brutta notizia è il nuovo infortunio di Nicolò Zaniolo. “Lautaro dammi il 5”, si legge invece in taglio alto su La GAZZETTA dello Sport a proposito dei nerazzurri. Per il “Toro” pronto un rinnovo da sei milioni per cinque stagioni: il presidente dell’Inter vuole farne un uomo immagine del club. “Gli agenti dell’argentino sono in arrivo a Milano, però la trattativa per il rinnovo entrerà nel vivo a mercato chiuso”. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A ... Leggi su calciomercato.napoli

ZZiliani : Non so cosa ne pensa la Gazzetta, ma se nel secondo tempo l’Olanda affianca a Memphis (foto a sinistra) Depay (foto… - BaccalaroSimone : RT @ZZiliani: Non so cosa ne pensa la Gazzetta, ma se nel secondo tempo l’Olanda affianca a Memphis (foto a sinistra) Depay (foto a destra)… - Milanistifurios : RT @ZZiliani: Non so cosa ne pensa la Gazzetta, ma se nel secondo tempo l’Olanda affianca a Memphis (foto a sinistra) Depay (foto a destra)… - FabioPkn8 : RT @ZZiliani: Non so cosa ne pensa la Gazzetta, ma se nel secondo tempo l’Olanda affianca a Memphis (foto a sinistra) Depay (foto a destra)… - IPibia : RT @ZZiliani: Non so cosa ne pensa la Gazzetta, ma se nel secondo tempo l’Olanda affianca a Memphis (foto a sinistra) Depay (foto a destra)… -

Ultime Notizie dalla rete : GAZZETTA L’Italia GP Italia a Monza: trionfa Gasly! Battuto Sainz. Ferrari ritirate. Hamilton 7° La Gazzetta dello Sport