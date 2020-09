Fiumicino, Petrillo: ‘Piano scrupoloso per la riapertura delle scuole’ (Di martedì 8 settembre 2020) “Fiumicino inizia l’anno scolastico nel modo più scrupoloso possibile, date le circostanze di difficoltà per tutti”. Lo dichiara il capogruppo della Lista Civica Zingaretti in consiglio Comunale Angelo Petrillo. “La scuola è di fondamentale importanza per la nostra società e dopo sei mesi di stop, tra lock down e vacanze estive – prosegue Petrillo – era fondamentale studiare un piano straordinario che permettesse la ripartenza, pensando soprattutto al bene delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi”. “L’amministrazione di Fiumicino l’ha fatto, con tutte le difficoltà date dalla situazione – aggiunge il capogruppo -, con scrupolo e attenzione”. “Lo testimoniano le oltre 30 aule ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Fiumicino, Petrillo: ‘Piano scrupoloso per la riapertura delle scuole’ -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino Petrillo Fiumicino, Petrillo: ‘Piano scrupoloso per la riapertura delle scuole’ Il Corriere della Città Fiumicino, progetto Esc: al via oggi a Villa Guglielmi con 30 bambinii dai 6 agli 11 anni

La presentazione del progetto è avvenuta sabato 5 settembre ed ha visto la partecipazione di tutti gli operatori impegnati in Esc e delle autorità comunali e regionali Fiumicino - Sarà un diario di bo ...

Fiumicino, progetto E.S.C: al via l’outdoor education a Villa Guglielmi con 30 bimbi dai 6 agli 11 anni

Sarà un diario di bordo con il racconto delle emozioni e dell’esperienza del lockdown il punto di inizio per i trenta bambini, dai 6 agli 11 anni, che oggi inizieranno a Fiumicino, a Villa Guglielmi, ...

La presentazione del progetto è avvenuta sabato 5 settembre ed ha visto la partecipazione di tutti gli operatori impegnati in Esc e delle autorità comunali e regionali Fiumicino - Sarà un diario di bo ...Sarà un diario di bordo con il racconto delle emozioni e dell’esperienza del lockdown il punto di inizio per i trenta bambini, dai 6 agli 11 anni, che oggi inizieranno a Fiumicino, a Villa Guglielmi, ...