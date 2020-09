Estrazione Superenalotto 8 settembre: esultano i 5 (Di martedì 8 settembre 2020) Estrazione Superenalotto del 8/9/2020: dopo il 6 da 59 milioni centrato a Sassari stasera sfugge il jackpot La combinazione vincente dell’ultima Estrazione Superenalotto di oggi, martedì 8 settembre 2020, stavolta non basta per sbancare ancora il jackpot. Nessuno riesce infatti ad imitare il giocatore di Sassari che nel concorso di martedì 7 luglio 2020 ha vinto… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #EstrazionidelLotto #10eLotto #Estrazioni Estrazioni Lotto di Martedì 8 settembre 2020 con Simbolotto,… - Superenalotto : Estrazione del 08/09/2020 Concorso 90/2020 Combinazione Vincente 23,27,28,31,69,89 Numero jolly 24 Superstar 85 - LeoBar_Sulbiate : Estrazione Superenalotto n. 90 di martedì 8 settembre 2020 #Superenalotto #LeoBar_Sulbiate - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #EstrazionidelLotto #10eLotto #Estrazioni Estrazioni Lotto di Martedì 1 settembre 2020 con Simbolotto,… - Giochi24 : 4 19 26 51 55 #estrazione #millionday #8 #settembre #martedi ci vuole coraggio per essere felici #blixen… -

Tornano nuovamente protagonisti i numeri ritardatari del Lotto e del Superenalotto in questo martedì 8 settembre. Si concentra infatti su di essi l’attenzione dei giocatori che anche oggi tenteranno l ...La diretta delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 5 settembre, con i numeri estratti oggi, le quote e le vincite dei 3 concorsi a premi. 37,5 milioni di euro il jackpot per chi ...