ENAV si aggiudica contratto in Romania (Di martedì 8 settembre 2020) (Teleborsa) – ENAV, attraverso la propria controllata IDS AirNav, società specializzata nei sistemi di gestione delle informazioni aeronautiche, si è aggiudicata un contratto del valore di 2,3 milioni di euro nell’ambito di una gara internazionale indetta da ROMATSA (Romanian Air Traffic Services Administration), il service provider per il controllo del traffico aereo della Repubblica di Romania. ENAV è stata scelta per le attività di fornitura, installazione e messa in esercizio del sistema di gestione delle informazioni aeronautiche statiche e dinamiche (AIM – Aeronautical Information Management) che garantirà di raccogliere e distribuire le informazioni utili per la sicurezza, l’efficienza e regolarità della ... Leggi su quifinanza

