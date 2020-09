Eliana Michelazzo contro il body shaming: la denuncia a Pomeriggio 5 (Di martedì 8 settembre 2020) Eliana Michelazzo attacca duramente Dagospia nel corso della puntata odierna di Pomeriggio 5. Al centro della bufera un confronto fra una foto dell’ex agente di Pamela Prati e un’altra, a suo dire ritoccata, dal noto sito. Il pomo della discordia riguarda i presunti ritocchini effettuati dalla Michelazzo che, da Barbara D’Urso, racconta la usa verità con toni pesanti. Eliana Michelazzo contro Dagospia La piaga del body-shaming è quanto mai attuale. Vittima questa volta di commenti piuttosto indelicati sul suo corpo è Eliana Michelazzo, conosciuta ai più per essere l’ex agente di Pamela Prati. La ragazza è finita a fine agosto nel mirino di ... Leggi su thesocialpost

Bagarre a Pomeriggio 5. Loredana Fiorentino, la madre di Luigi Mario Favoloso, si è scagliata contro Eliana Michelazzo dicendole di non aver la cellulite....