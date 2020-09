Diana secondo «The Crown 4»: il matrimonio infelice, il rapporto con la regina (Di martedì 8 settembre 2020) Il conto alla rovescia è iniziato: la quarta stagione di The Crown tornerà su Netflix a partire dal 15 novembre. E nei nuovi episodi creati da Peter Morgan – che racconteranno gli anni ’80 e i primi anni ’90 dei royal britannici – farà il suo ingresso la principessa Diana, interpretata dalla ventiquattrenne Emma Corrin. Nel primo trailer si intravede l’attrice con l’abito bianco indossato da Diana nel giorno del royal wedding con Carlo d’Inghilterra, celebrato il 29 luglio 1981. Un matrimonio infelice e «un po’ troppo affollato» – come lo definì lady D riferendosi alla costante presenza di Camilla Parker Bowles nella vita di suo marito – che a Peter Morgan ha fornito «tanto materiale drammatico per lo sviluppo della serie». https://twitter.com/NetflixUK/status/1296447251208908800 Leggi su vanityfair

Diana_Jungle : RT @CesareSacchetti: @Polo37411810 No, le autopsie hanno dimostrato che non si tratta di una polmonite interstiziale ma di un'infiammazione… - Miiissc_ : @AndreSannaPau @realrosydc Ve lo dico io perché secondo me lei si vergogna. Ieri Diana ha fatto la pasta con il cur… - monicagcllerr : RT @fuoridimex: Nel 3x10 il secondo bacio di Gilbert e Anne non era scritto nei copioni. È stato proprio Lucas, Gilbert, a prendere l’inizi… - aboutvncinema : RT @fuoridimex: Nel 3x10 il secondo bacio di Gilbert e Anne non era scritto nei copioni. È stato proprio Lucas, Gilbert, a prendere l’inizi… - fuoridimex : Nel 3x10 il secondo bacio di Gilbert e Anne non era scritto nei copioni. È stato proprio Lucas, Gilbert, a prendere… -