De Magistris lancia la via di mezzo | “Per gli stadi si faccia come a Napoli”

Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – lancia "la via di mezzo" e le scelte prese in città come un modello da seguire. Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris entra nel dibattito sugli stadi, definendo "figuraccia" quella del Governo sulle discoteche. La soluzione dell'ex pm – sempre più intenzionato a stare sulla scena nazionale col sogno di una candidatura alle Politiche – ce l'ha in casa. "Questa estate a Napoli – spiega – le iniziative culturali sono state un successo e si è riusciti a garantire il diritto alla salute col diritto di riprendere a vivere e a lavorare". Troppi ancora i contagi per riempire stadi e altri impianti sportivi. Ma "sbagliato" continuare a ...

