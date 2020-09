Cina-India, risale la tensione al confine (Di martedì 8 settembre 2020) Pechino, 8 set. (Adnkronos) – risale la tensione al confine tra Cina e India. Pechino ha accusato l’esercito Indiano di aver attraversato illegalmente la frontiera sull’Himalaya, sparando “colpi di avvertimento”. In un comunicato diffuso oggi, il ministero della Difesa cinese ha denunciato una “grave provocazione militare” da parte Indiana dopo che un gruppo di soldati ha oltrepassato il confine, motivo per cui “le truppe cinesi di difesa della frontiera sono state costrette a prendere le contromisure opportune per stabilizzare la situazione sul terreno”. Il ministero non ha precisato di che misure si tratti e da parte di Nuova Delhi non è arrivata al momento alcuna reazione. Nel ... Leggi su calcioweb.eu

