Chi è Valerio Lundini, padrone di casa di Una Pezza di Lundini (Di martedì 8 settembre 2020) Valerio Lundini è nato a Roma nel 1986. Dopo la conduzione de L’altro Festival con Nicola Savino, Lundini ora conduce un programma tutto suo su Rai Due che si chiama Una Pezza di Lundini. Ecco chi è e qualche curiosità su di lui. Valerio Lundini: curiosità su di lui Valerio Lundini non vuole far sapere la sua data completa di nascita. Quello che si sa su di lui è poco, ma interessante. Infatti, si è diplomato al liceo scientifico e ha frequentato per 3 anni la Facoltà di Giurisprudenza. Poi, ha deciso di laurearsi in Lettere. Lundini ha anche un diploma ... Leggi su nonsolo.tv

Movrpheus : 2) sì Valerio, siamo sicuri. Pure chi di competenza vuole dargli l'aggravante del razzismo. Oppure tu vuoi credere… - d_trulliaj : RT @pocospa: Valerio perfetto esempio di chi si dice di sinitra in Italia: scrive per FanPage, si ritiene immune al razzismo e di conseguen… - RebVelvet_ : RT @pocospa: Valerio perfetto esempio di chi si dice di sinitra in Italia: scrive per FanPage, si ritiene immune al razzismo e di conseguen… - pocospa : Valerio perfetto esempio di chi si dice di sinitra in Italia: scrive per FanPage, si ritiene immune al razzismo e d… - chiara_valerio : RT @DanielaBrogi: @Fadiax @chiara_valerio Chissà chi sarà stavolta a gridare per primo 'cancel culture'! -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Valerio Il discorso di Valerio De Molli: come trasformare la crisi in una opportunità per uno sviluppo più inclusivo e sostenibile Ruminantia Rosato in Maremma per la sfida della Toscana: «Elezioni importanti, la scelta è tra riformisti e populisti»

FOLLONICA – Prosegue la campagna elettorale di Italia Viva in vista dell’appuntamento elettorale per le regionali. A sostenere il partito che per la prima volta si presenta alla prova delle elezioni, ...

Si può imparare a scrivere bene anche da grandi

Alla Scuola Holden di Torino ci sono due corsi di scrittura per chi ha più di 30 anni e nella vita finora ha fatto altre cose Tra le metafore che si usano nei corsi di scrittura c’è quella del muscolo ...

FOLLONICA – Prosegue la campagna elettorale di Italia Viva in vista dell’appuntamento elettorale per le regionali. A sostenere il partito che per la prima volta si presenta alla prova delle elezioni, ...Alla Scuola Holden di Torino ci sono due corsi di scrittura per chi ha più di 30 anni e nella vita finora ha fatto altre cose Tra le metafore che si usano nei corsi di scrittura c’è quella del muscolo ...