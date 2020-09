Campania, altri 249 positivi. Finito lo screening dei rientri estivi (Di martedì 8 settembre 2020) Questo il bollettino di oggi, diramato dall’Unità di Crisi della Regione Campania, su positivi, guariti e deceduti da coronavirus. positivi del giorno: 249* Tamponi del giorno: 7.900 Totale positivi: 8.377 Totale tamponi: 467.131 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 448 Guariti del giorno: 24 Totale guariti: 4.514 (di cui 4.509 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). * Di cui 45 casi di rientro (20 dalla Sardegna, 25 da Paesi esteri) e 16 contatti stretti di precedenti casi di rientro. ​ Con oggi sono da considerare esauriti i tamponi arretrati legati ai ... Leggi su ilnapolista

