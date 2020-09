Cambio di velocità per le SIM Fastweb: per tutti i clienti rete Wind Tre? (Di martedì 8 settembre 2020) Per le SIM Fastweb è stata introdotta una interessante novità da ieri 7 settembre. La velocità di connessione alla rete, sia in download che in upload è cambiata. In particolare per la prima il valore si è incrementato. Si tratterebbe delle prove tecniche effettive che anticipano il passaggio alla copertura Wind Tre per tutti i clienti dell’operatore virtuale. Vediamo più esattamente come stanno le cose. Come sottolinea Mondomobileweb ma come visibile anche direttamente sul sito del vettore Fastweb, i nuovi documenti disponibili sulle pagine web ufficiali riportano il riferimento ad una velocità di connessione delle SIM Fastweb diversa dalle precedenti. In particolar modo, il download è ... Leggi su optimagazine

wordweb81 : Cambio di velocità per le SIM #Fastweb: per tutti i clienti rete Wind Tre? - giovannibrenteg : @MarcoReNer_azz Il primo infortunio è stato causato da un cambio di direzione ad alta velocità - meynolt : @ispazio Invece di pensare alla velocità, gli operatori dovrebbero pensare a sistemare le adiacenze delle celle, vi… - lvmoos : passo da avere caldo ad avere freddo con la stessa velocità con cui cambio umore - sartoribikes : Sartori Bikes Sprint Veloce Telaio: Misura 52 Colore: RAL5024 Blu Pastello Cambio: Interno al mozzo 5 velocità Sell… -

Ultime Notizie dalla rete : Cambio velocità Covid-19 e telefonia: proposto lo stop al cambio di operatore, consumatori all’attacco Corriere della Sera