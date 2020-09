Calciomercato Juventus, Suarez a un passo: dettagli e cifre (Di martedì 8 settembre 2020) Calciomercato Juventus, Suarez a un passo: ecco i dettagli e le cifre dell’operazione tra il club bianconero e il Barcellona per il cartellino del giocatore. La Juventus è sempre più vicina all’acquisto di Luis Suarez. Il forte attaccante del Barcellona e della Nazionale uruguaiana, dunque, sarà il prossimo centravanti bianconero e il sostituto di Gonzalo … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

forumJuventus : ?? #Calciomercato - Il Fratello e agente di Higuain è arrivato a Tornino per sistemare i dettagli che porteranno all… - DiMarzio : #Juventus, nuovi contatti per Cavani - Glongari : #Vidal e #Suarez i due separati in casa del #Barça uniti in un tweet. Prossima destinazione serie a? #Inter… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Gazzetta - Suarez-Juventus, trattativa agevolata dai contatti con Nedved - interliveit : #Inter - Rifiuto clamoroso: vuole andare alla #Juventus -