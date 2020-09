C'è un Pd stanco dell'antipolitica: quello degli under 40 (Di martedì 8 settembre 2020) “Diciamo No al taglio di democrazia. Difendiamo la rappresentanza. La vera casta sono i pochi che decidono per molti”. A sorpresa, il dissenso interno più corposo sul referendum del 20 settembre per il Pd è quello giovanile. “Oltre l’80% delle federazioni dei Giovani Democratici è schierata per il No alla riduzione dei parlamentari” fa i conti Caterina Cerroni, 29enne neo-segretaria dei Giovani Democratici. Il segretario lombardo degli under 30 Lorenzo Pacini è uscito pubblicamente per il No: “Nel Pd si è sempre ragionato di rappresentanza, è una cosa importante. Ridurla va contro gli insegnamenti politici degli stessi “adulti”.Da ... Leggi su huffingtonpost

