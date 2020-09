Binotto non si fa illusioni: “Gp Mugello speciale, ma cambierà poco” (Di martedì 8 settembre 2020) Domenica prossima la Ferrari correrà il millesimo gran premio sul circuito del Mugello, di proprietà della scuderia di Maranello. L’ evento, però, capita in uno dei periodi più difficile della sua storia e il team principal, Mattia Binotto, è realista a riguardo: “Il Mugello è una gara speciale, ma onestamente e sfortunatamente penso che cambierà poco perché se un vettura va forte, lo fa su qualsiasi circuito che sia essa ad alta e bassa velocità”. Ha poi proseguito: “Indipendentemente dai momenti di difficoltà, sentiamo sempre il supporto dei nostri tifosi. Spero che anche loro capiscano la situazione in cui ci troviamo. È una gara speciale, ma quando si compete in un campionato, ogni gara ... Leggi su sport.periodicodaily

