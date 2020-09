Bielorussia, scomparsa un’altra collaboratrice di Tikhanovskaya (Di martedì 8 settembre 2020) Minsk, 8 set. (Adnkronos) – Non si hanno più notizie di un altra collaboratrice della leader dell’opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa russa Interfax che cita fonti vicine alla leader dell’opposizione in esilio a Vilnius. Si tratta di Antonina Konovalova, vicina a Svetlana Tikhanovskaya. “Al momento non si sa dove si trovi”, spiegano le fonti citate dall’agenzia.L'articolo Bielorussia, scomparsa un’altra collaboratrice di Tikhanovskaya CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

