Beautiful, anticipazioni delle puntate 8-11 settembre 2020: Hope sposerà Thomas? (Di martedì 8 settembre 2020) Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, la figlia di Brooke sposa il fratello di Steffy. Questa scelta non la convince, ma decide comunque di farlo per il bene del piccolo Douglas e per trovare un modo di allontanarsi da Liam. I preparativi per le nozze vengono dunque molto velocizzati da Thomas. Intanto, continua la relazione … L'articolo Beautiful, anticipazioni delle puntate 8-11 settembre 2020: Hope sposerà Thomas? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

