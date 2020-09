Allerta alimentare per cioccolato di marca (Di martedì 8 settembre 2020) Nuova Allerta alimentare per tavolette di cioccolato. Annuncio diramato da Iper e Bennet. Uno degli alimenti più amati da tutti è senza alcun dubbio il cioccolato. Che si tratti di quello al latte o fondente, chi lo ama non può fare a meno di sceglierlo nei propri acquisti e tutto con vendite sempre molto elevate, … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

MarceZanellato : RT @AlimentiSalute: Che cos'è un'allerta alimentare? Apri l'infografica - MarcoAPinoM : RT @AlimentiSalute: Che cos'è un'allerta alimentare? Apri l'infografica - AlimentiSalute : Che cos'è un'allerta alimentare? Apri l'infografica - infoiteconomia : Allerta alimentare, attenzione a questo prodotto CONAD: è stato ritirato per presenza di plastica [FOTO] - infoiteconomia : E' ancora allerta alimentare per barrette di cioccolato con pezzi di plastica | rischio soffocamento INFO E CONTATTI -