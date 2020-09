Zangrillo: “Quadro clinico di Berlusconi in miglioramento” (Di lunedì 7 settembre 2020) Silvio Berlusconi è in ripresa dopo aver contratto il coronavirus. L’ospedale San Raffaele di Milano ha diramato il seguente bollettino sulle condizioni dell’ex Presidente del Consiglio, 83 anni. Il presidente dottor Silvio Berlusconi è in quarta giornata dalla diagnosi di polmonite bilaterale SARS-COV-2 relata. Il quadro clinico complessivo appare in miglioramento ed è coerente con l’evidenza ematochimica e la ripresa di una robusta risposta immunitaria specifica, associata a riduzione degli indici di flogosi. L'articolo Zangrillo: “Quadro clinico di Berlusconi in miglioramento” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

