Volkswagen - Diess: "Nessun accordo in vista con la Tesla" (Di lunedì 7 settembre 2020) Il gruppo Volkswagen non ha in programma di stringere legami con la concorrente Tesla. La precisazione è arrivata dall'amministratore delegato del costruttore tedesco, Herbert Diess, che ha così voluto stroncare sul nascere qualsiasi speculazione dopo il recente incontro con il suo omologo Elon Musk. Il post su Linkedin. "Giusto per essere chiari: abbiamo solo guidato la ID.3 e abbiamo fatto una chiacchierata - non c'è Nessun accordo o collaborazione in preparazione", ha scritto Diess in un post sul suo account Linkedin accompagnato da un video dei due dirigenti a bordo dell'elettrica del marchio di Wolfsburg. La clip è stata girata la scorsa settimana quando il numero uno del gruppo tedesco ha incontrato Musk e ha concesso all'imprenditore di origini ... Leggi su quattroruote

