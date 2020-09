Vasco Rossi e la dedica a sua moglie Laura (Di lunedì 7 settembre 2020) Vasco Rossi fa gli auguri al grande amore della sua vita, la moglie Laura, da 30 anni insieme al rocker modenese Vasco Rossi nel 1988 cantava “Laura aspetta un figlio per Natale”, dedicandola alla donna che aveva conosciuto un anno prima e che per la prima volta gli aveva fatto venir voglia di metter su famiglia. Lei era Laura Schmidt, nata a Milano da padre tedesco, presentata a Vasco dal suo grande amico Massimo Riva, di soli 17 anni. La loro relazione era stata da subito qualcosa di scandaloso perché lui aveva il doppio degli anni, ma nel 1991 Laura aveva davvero dato un figlio alla rock star, Luca, il primo cercato, non capitato per caso, come per Lorenzo e Davide. Oggi, a ... Leggi su zon

