Torella dei Lombardi. Luciano Loria e Maria Pia Mastrominico morti a San Severo: festeggiavano l’anniversario (Di lunedì 7 settembre 2020) Stavano andando a festeggiare il loro anniversario di matrimonio ma hanno perso la vita. Torella dei Lombardi (Avellino) è in lacrime per la morte di Luciano Loria e Maria Pia Mastrominico, rispettivamente 71 e 68 anni. I due coniugi campani sono deceduti lungo la statale 272 tra San Severo e San Marco in Lamis, nel Foggiano. Luciano Loria e Maria Pia Mastrominico volevano trascorrere la giornata fuori città per festeggiare il proprio anniversario. Lo scontro è avvenuto tra un suv della Mercedes ed un van Dacia. Dieci le persone ferite e trasportate negli ospedali di San Severo, San Giovanni Rotondo e Foggia. Sei sono state già dimesse. Restano ricoverati in ... Leggi su laprimapagina

irpiniatimes1 : Maria Pia e Luciano muoiono in un incidente, il cordoglio dell’amministrazione di Torella dei Lombardi - NotizieMolise : Anziana dispersa a Torella, continuano le ricerche: in azione i droni dei Vigili del Fuoco - EcoAltoMolise : Anziana dispersa a Torella, in azione i droni dei Vigili del fuoco -