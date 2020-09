Suicidio, lo psichiatra: “Aumenta in pandemia, ecco chi è più a rischio” (Di lunedì 7 settembre 2020) ROMA – “Questo periodo storico, caratterizzato dalla pandemia Covid-19, e’ connotato sicuramente da una maggiore incidenza di suicidi, proprio perche’ l’evento e’ stato di dimensioni impensabili e ha intaccato varie fasce della popolazione”. Il professor Maurizio Pompili, ordinario di Psichiatria della Sapienza Universita’ di Roma e direttore del Servizio di prevenzione del Suicidio dell’Azienda ospedaliera Sant’Andrea, fa un bilancio dell’andamento dei suicidi e dei tentati suicidi nell’ultimo anno in Italia, in vista della Giornata mondiale della prevenzione del suicidio che si celebrera’ il 10 settembre. Leggi su dire

RedattoreSocial : #Suicidio, lo psichiatra: aumenta in pandemia, tre fasce a rischio. Il bilancio di Maurizio Pompili (Sapienza Roma)… - sehmagazine : 'Lo spazio che ci unisce', l'evento virtuale di @TelefonoAmicoit nella 'Giornata Mondiale per la Prevenzione del Su… - pownzerotto : Tw suicide No scherzo prima vi racconterò un episodio bellissimo con la mia psichiatra oggi Io: eh sì quando sono i… -

Ultime Notizie dalla rete : Suicidio psichiatra Suicidio, lo psichiatra: in Italia fino a 40 mila tentativi l'anno Redattore Sociale Psichiatri, allarme: “Da marzo 71 suicidi per il Covid”

... crisi economica del 2019 si erano registrati 44 suicidi e 42 tentati suicidi. Di conseguenza, l’aumento dei casi è stato molto evidente. A segnalarlo sono stati gli psichiatri al Convegno ...

È allarme per i suicidi causati dal Covid

AGI - L’imprenditore angosciato dai debiti, il paziente con un disagio mentale che ‘esplode’ durante l’isolamento, il paziente Covid positivo che teme di morire o di contagiare i suoi cari e decide di ...

... crisi economica del 2019 si erano registrati 44 suicidi e 42 tentati suicidi. Di conseguenza, l’aumento dei casi è stato molto evidente. A segnalarlo sono stati gli psichiatri al Convegno ...AGI - L’imprenditore angosciato dai debiti, il paziente con un disagio mentale che ‘esplode’ durante l’isolamento, il paziente Covid positivo che teme di morire o di contagiare i suoi cari e decide di ...